Pretty Girls Klondike Solitaire - Affrontez 10 femmes séduisantes dans un jeu de cartes intemporel sur Nintendo Switch

Après le majong et le poker, l'heure est venue pour Eastasiasoft de nous faire affronter de nouvelles femmes aux courbes généreuses au jeu du... solitaire ! Pretty Girls Klondike Solitaire, proposé au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et développé par ZOO Corporation propose en effet d'affronter une dizaine de jeunes filles dans 3 niveaux de difficulté différents pour tenter de déverrouiller les différentes tenues de chacune.

À propos de Pretty Girls Klondike Solitaire

Le jeu de cartes classique du solitaire, que d'innombrables joueurs connaissent et utilisent pour se creuser les méninges et passer le temps, prend une tournure séduisante avec 10 jolies filles qui vous accompagnent et vous défient. Réussissez à franchir les tours et vous serez récompensé par de nouvelles tenues pour vos adorables compagnes. Une fois débloquées, vous pourrez les voir dans le mode Dressing.

Utilisant les règles du solitaire "Klondike", ce jeu est un jeu de stratégie et d'observation attentive. Déplacez les cartes entre les colonnes du terrain de jeu, en alternant les couleurs et en les classant par numéro. Une fois qu'elles sont disposées, les cartes peuvent être empilées par suite, vidant progressivement le champ pour gagner la partie ! C'est un classique intemporel qui n'est jamais deux fois le même, ce qui vous donne de nombreuses raisons de revenir pour passer plus de temps avec les jolies filles !