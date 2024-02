Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS dévoile ses nouveaux atours sur Nintendo Switch

Pour vous faire une bonne partie de solitaire, deux solutions s'offrent à vous : passer faire un coucou improvisé à vos grand-parents, ou bien lâcher un petit billet à eastasiasoft pour jouer à une version numérique en compagnie de jeunes filles virtuelles. Version améliorée du jeu éponyme déjà sorti en 2021, Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS vous propose d'affronter 11 jeunes femmes au look variés dans des parties de Solitaires avec pour but de débloquer chacune de leurs tenues. Proposé au prix de 5,99€, le jeu sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 15 Février 2024.

Caractéristiques Profitez d'un jeu de solitaire classique et rejouable à l'infini, basé sur les cartes, avec les règles de Klondike !

Enchaînez rapidement les mouvements de vos cartes pour créer des combos et augmenter votre score.

Rencontrez un groupe de 11 compagnes, toutes exprimées en japonais !

Choisissez parmi plusieurs difficultés et utilisez les aides lorsque vous êtes en difficulté.

Déverrouillez de nouvelles tenues à utiliser dans la salle d'habillage et assemblez des dioramas personnalisés !