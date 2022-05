Pretty Girls Game Collection - Les filles sortiront en boîte cet été sur Nintendo Switch

La saga des Pretty Girls est une de ces fameuses licences à contenu "coquin" portée sur Nintendo Switch en Occident par l'éditeur eastasiasoft. Du Majong au solitaire en passant par les QIX-like, le développeur et éditeur ne compte plus les activités proposées pour dévêtir les différentes demoiselles présentes dans ses jeux. Jusqu'ici réservés à l'eShop de la Nintendo Switch, les différents titres de la licence vont avoir le droit à une compilation sur cartouche dénommée Pretty Girls Game Collection, en partenariat avec Funbox Media.

La compilation comprendra les titres suivants :

Pretty Girls Mahjong Solitaire

Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire

Pretty Girls Panic!

Pretty Girls Klondike Solitaire

Pretty Girls Game Collection sortira officiellement le 5 août prochain sur Nintendo Switch et PS4. Les versions physiques sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur la boutique en ligne de Funbox Media Ltd au prix de 29,99£. à noter que la société Funbox Media devrait également distribuer le jeu sur différentes marketplace comme amazon.

Source : Funboxmedia