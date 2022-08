Pretty Girls Game Collection II - La licence coquine de eastasiasoft s'offre une nouvelle compilation physique sur Nintendo Switch

Décidément, eastasiasoft semble grandement tenir à la licence Pretty Girls. Après de nombreux titres sortis sur l'eShop de la Nintendo Switch et une première compilation en version physique, l'éditeur remet le couvert avec Pretty Girls Game Collection II, une nouvelle compilations de jeux parus plus tôt sur la plateforme :

Pretty Girls Game Collection II a été développé par Eastasiasoft Limited et sera publié dans sa version physique classée PEGI 18 par Funbox Media Ltd. Les précommandes sont désormais ouvertes avec une date de sortie officielle fixée au 16 septembre 2022. Le prix est fixé à 24,99 £ plus frais de port pour la PS4, 29,99 £ pour la Nintendo Switch, et sera vendu directement sur la boutique en ligne de Funbox Media Ltd, ainsi que sur Amazon UK et d'autres détaillants affiliés.