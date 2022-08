Pretty Girls Four Kings Solitaire - Les belles vous attendent pour quelques parties de Solitaire sur Nintendo Switch

Décidément, la série des Pretty Girls édité par eastasiasoft semble avoir trouvé son public sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nouvel opus au programme, Pretty Girls Four Kings Solitaire vous propose, comme son nom l'indique, d'affronter de jeunes femmes le temps de quelques parties de solitaire, le but étant de débloquer les différentes tenues de chaque filles. Clairement déconseillé aux plus jeunes, le titre sera proposé à partir du 18 août au petit prix de 5,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Un jeu de cartes d'un nouveau style rejoint la populaire gamme Pretty Girls, cette fois en utilisant l'ensemble des règles de calcul des "Quatre rois" ! Dans cette variante du solitaire classique, vous devrez placer toutes les cartes sur le plateau dans un ordre spécifique. Alors que piochez dans le deck mélangé, vous pouvez conserver vos cartes dans l'emplacement inférieur, mais une fois placées, seules les cartes du dessus peuvent être déplacées. Procédez de manière stratégique pour placer chaque carte du dessus et vous remporterez la victoire ! Au cours de vos parties de Pretty Girls Four Kings Solitaire, vous ferez la connaissance de 8 magnifiques femmes challenger, chacune avec plusieurs tenues et entièrement doublée en japonais. À mesure que vous terminez les niveaux, de nouvelles tenues seront débloquées pour être admirées dans le mode Cabine d'essayage. De plus, il existe une nouvelle fonctionnalité diorama à explorer vous permettant de créer des scènes avec les personnages et vêtements que vous avez débloqués ! Différents paramètres de difficultés et fonctionnalités d'aide permettent de rendre l'expérience accessible aux joueurs de tous les niveaux. Fonctionnalités : Jouez au jeu de cartes solitaire classique avec les règles de calcul des "Quatre rois" !

Rencontrez 8 femmes à défier, toutes avec une voix japonaise.

Terminez des niveaux pour débloquer de nouveaux personnages et tenues !

Pensez de manière stratégique pour empiler toutes les cartes dans l'ordre spécifié.

Explorez un nouveau mode diorama et créez vos propres scènes uniques !

Source : Nintendo