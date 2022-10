Pretty Girls Escape - Des filles et des casse-têtes débarquent sur Nintendo Switch

La licence Pretty Girls signée Zoo et éditée par eastasiasoft sur l'eShop continue de s'étoffer avec la sortie d'un nouveau titre : Pretty Girls Escape. Au menu, un peu de réflexion où l'on vous demandera de compiler des blocs d'une même couleur afin de les faire disparaître le plus rapidement possible. Pretty Girls oblige, le titre vous fera jouer en compagnie de différentes filles qui gagneront des tenues plus ou moins suggestives en fonction de votre progression. Attendu pour le 12 octobre 2022 au prix de 5,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu.

Un nouveau type de jeu rejoint la gamme populaire de Pretty Girls ! Pretty Girls Escape est un casse-tête de blocs où l'objectif est de faire disparaître les blocs de la même couleur en les déplaçant vers la gauche ou la droite. Au fur et à mesure que vous les associez et les connectez, les lignes disparaissent et permettent aux blocs de personnages empilés dessus de descendre plus bas sur l'écran. Amenez les blocs personnages à la sortie en bas de la pile, et vous gagnez ! Résolvez des dizaines d'étapes de puzzle dont la difficulté augmente progressivement !

Faites glisser les blocs de gauche à droite pour faire tomber l'icône du personnage en bas.

Explorez 2 modes de jeu uniques pour une valeur de relecture illimitée.

Rencontrez 8 personnages féminins dont la voix est en japonais !

Découvrez de nouvelles tenues pour chaque fille au fur et à mesure de votre progression.

Visualisez les tenues déverrouillées et créez vos propres dioramas dans un mode Dressing amélioré !