Pretty Girls Breakers! PLUS - Les dames reviennent dans une version améliorée sur Nintendo Switch

Avec eastasiasoft, pas un seul genre ne passe sous les radars pour admirer le casting de la série Pretty Girls. Après les cartes et le majong, c'est un dérivé d'Arkanoid qui nous avait été proposé l'année dernière avec Pretty Girls Breakers! Aujourd'hui, le titre revient dans une version améliorée en contenu, dénommée Pretty Girls Breakers! PLUS. Disponible dès à présent au prix de 6,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

L'action casse-briques classique va toujours plus loin et plus fort avec Pretty Girls Breakers ! PLUS. Dans ce jeu casse-tête de style action-arcade classique, incarnez le rôle d'un guerrier à double queue qui manie un sabre laser. Vous allez devoir frapper sur les boules en approche avec précision pour détruire les agglomérations de blocs, tout en évitant les attaques ennemies et en récupérant des bonus pour prendre le dessus !

Vous devrez vous adapter face à de nouveaux types de blocs et d'ennemis à travers des dizaines de niveaux exigeants. Trouvez la bonne stratégie pour les éliminer du plateau sans perdre tous vos cœurs et avant la fin du temps imparti ! À mesure que vous terminez les niveaux, les tenues de vos compagnes féminines changeront graduellement. Si vous gagnez au combat, de nouvelles tenues seront révélées et débloquées pour être visionnées à tout moment dans la Cabine d'essayage améliorée, proposant désormais un mode diorama personnalisable !

Fonctionnalités :