PRESSE START - L'histoire des magazines de jeux vidéo résumée en 400 pages chez Omaké Books

Nombreux sont les joueurs qui depuis les années 80-90 avaient pour rituel de passer chez le tabac-presse du coin pour passer en revue les différents magazines de jeux vidéo afin de dénicher les dernières astuces et anecdotes de leurs jeux préférés. Si la concurrence est extrêmement rude à l'heure d'internet et de l'information accessible de plus en plus rapidement, les magazines de jeux vidéo restent un support étroitement lié aux joueurs quelle que soit leur tranche d'âge.

Ainsi, les auteurs Boris Krywicki et Yves Breem se sont donnés pour mission la lourde tâche de retranscrire l'Histoire de ce support de ses débuts dans nos kiosques en 1982, jusqu'à notre époque actuelle. Le fruit de leur travail est compilé dans un ouvrage de plus de 400 pages intitulé

PRESSE START - 40 ANS DE MAGAZINES DE JEUX VIDÉO EN FRANCE et est disponible dès maintenant chez l'éditeur Omaké Books.

Les auteurs ont également pensé aux collectionneurs et proposent en plus de la version classique une version collector limitée disponible exclusivement sur le site Omaké Books à hauteur de 1000 exemplaires. voici le contenu de cette fameuse édition :