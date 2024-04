Presqu'E3 2024 : Ubisoft date sa conférence UbiForward

Cocorico ! Ubisoft est le premier éditeur tiers à dégainer sa conférence du Presqu'E3 2024 (marque déposée) et tiendra donc sa conférence Ubisoft Forward, ou Ubiforward pour les intimes, le lundi 10 juin prochain à une heure encore à déterminer . Cette conférence sera probablement l'occasion d'y voir de gros titres comme le prochain jeu Star Wars, très probablement le fameux Assassin's Creed Red qui se déroulera dans le Japon féodal ou encore pourquoi pas Beyond Good & Evil 2 avec, on le souhaite une date de sortie. Côté Nintendo Switch, il y a fort à parier qu'un nouveau jeu Just Dance sera présenté et nous ne sommes pas à l'abri de quelques petites surprises !

It’s back ✨



Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024