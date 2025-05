Preserve - Le jeu de construction de biomes disponible sur Nintendo Switch

Projet porté par Grindstone et le développeur Bitmap Galaxy, Preserve se présente comme un jeu de construction de biomes naturels. Dès à présent disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Preserve est un jeu de construction naturelle qui propose aux joueurs de bâtir un écosystème harmonieux. L'objectif consiste à créer et entretenir des biomes fertiles et diversifiés au sein desquels chaque composant coexiste en harmonie symbiotique. Devant mettre en œuvre réflexion stratégique et capacités d'équilibrage, les joueurs se voient conférer le pouvoir de placer une sélection variée de plantes et d'animaux de manière à former un environnement répondant à leurs préférences et aspirations.

Développement vertical de la carte - Dans Preserve, vous pouvez agrandir la carte non seulement horizontalement, mais aussi empiler des couches de composants naturels de manière à former un réseau vertical d'habitats interconnectés.

Habitats de type biome diversifiés - Des forêts alpines aux savanes en passant par les récifs des Caraïbes, chaque biome présente un ensemble unique de plantes, d'animaux et de défis environnementaux à découvrir et à relever.

Multiples modes de jeu - Au-delà des modes Harmonie et Puzzle, le mode Créatif vous donne l'occasion d'aménager le terrain sans aucun type de restrictions. Le mode Photo vous permet quant à lui de capturer et de partager vos créations à la fin de chaque session.

Merveilles naturelles - Rien ne saurait embellir davantage votre carte qu'une des merveilles naturelles que sont les Alpes enneigées, les champs de lavande ou les forêts de séquoias que vous pouvez acquérir grâce à un système unique de surcyclage des cartes.