La 8BitDo 64 Bluetooth® Controller Classic Grey sera disponible le 20 mars en France

L'accessoiriste 8BitDo sera de retour en mars avec une manette qui rappellera de bons souvenirs aux joueurs qui ont vécu le passage de la 2D à la 3D dans le jeu vidéo. Game Outlet Europe proposera en Europe de dernier coloris de la manette du constructeur, dénommée 8BitDo 64 Bluetooth® Controller Classic Grey à partir du 20 mars 2026 . Derrière ce nom se cache une version moderne du controlleur de la N64, chère à de nombreux fans de Nintendo, reprenant les couleurs de la manette originale. Attendue au prix de 39,99€, nous vous laissons un aperçu de la belle ci-dessous.

8BitDo 64 Bluetooth® Controller Classic Grey

La manette Bluetooth 8BitDo 64 fait entrer les joueurs d'aujourd'hui dans l'ère du 64 bits en intégrant des joysticks à effet Hall avec des capteurs électromagnétiques qui éliminent le risque de dérive et garantissent la durabilité. Ceci est renforcé par un anneau métallique conçu pour résister à une utilisation intensive tout en conservant des mouvements fluides et précis. La manette a été méticuleusement développée pour offrir une expérience fluide avec la bibliothèque Nintendo® Switch™ Online. Elle présente une disposition qui respecte la géométrie d'origine tout en intégrant des fonctionnalités modernes essentielles telles que : Principales caractéristiques techniques Joysticks Hell Effect - Dites adieu au Drift. Grâce à des capteurs électromagnétiques, les joysticks offrent une plus grande précision et une durée de vie nettement plus longue que les composants mécaniques traditionnels.

- Dites adieu au Drift. Grâce à des capteurs électromagnétiques, les joysticks offrent une plus grande précision et une durée de vie nettement plus longue que les composants mécaniques traditionnels. Conçu pour Switch Online - Entièrement compatible avec la Nintendo Switch, avec une disposition des boutons optimisée pour la bibliothèque N64 Nintendo Switch Online.

- Entièrement compatible avec la Nintendo Switch, avec une disposition des boutons optimisée pour la bibliothèque N64 Nintendo Switch Online. Connectivité multi-plateforme - Jeu sans fil fluide via Bluetooth® ou connexion filaire via USB-C. Compatible avec Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Android et PC.

- Jeu sans fil fluide via Bluetooth® ou connexion filaire via USB-C. Compatible avec Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Android et PC. Fonctionnalités modernes - Boutons Home et Capture d'écran dédiés, prise en charge intégrée des vibrations et fonction turbo personnalisable.

- Boutons Home et Capture d'écran dédiés, prise en charge intégrée des vibrations et fonction turbo personnalisable. Sensation classique - Un format raffiné qui conserve le style emblématique tout en optimisant la répartition du poids et la prise en main pour des sessions de jeu prolongées.

Source : 8bitdo