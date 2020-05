Xenoblade Chronicles, Bioshock, XCOM 2, Borderlands... 33 nouveaux jeux cette semaine sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch n'en finit plus de voir son catalogue agrémenté de titres aux qualités diverses. Cette semaine, ce sont plusieurs mastodontes des jeux vidéos qui débarquent sur la console avec les collections XCOM 2, Borderlands et Bioshock sans oublier la Definitive Edition de Xenoblade Chronicle. Minecraft Dungeons fait aussi ses débuts sur Nintendo switch en même temps que sur les autres plateformes ainsi que toute une série de plus petits titres que vous aurez peut-être la curiosité de découvrir... Retrouvez la liste ci-dessous et pour plus d'infos, rendez vous sur le site de Nintendo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition 59,99 € (boite et eShop) Adam's Venture: Origins 39,99 € (boite et eShop) BioShock Remastered 19,99 € (boite et eShop) BioShock 2 Remastered 19,99 € (boite et eShop) BioShock Infinite: The Complete Edition 19,99 € (boite et eShop) Borderlands: Game of the Year Edition 29,99 € (boite et eShop) Borderlands: The Handsome Collection 39,99 € (boite et eShop) Indiecalypse 12,99 € 10,91 € (boite et eShop) XCOM 2 Collection 49,99 € (boite et eShop) #womenUp, Super Puzzles Dream 6,19 €* Ailment 7,99 € 6,79 €* Ant-Gravity: Tiny's Adventure 0,99 €* Atomicrops 14,99 €* Bug Fables: The Everlasting Sapling29,99 €* Castle Pals 4,99 € 3,99 €* Climbros 9,90 €* Despotism 3k 10,99 €* F-117A Stealth Fighter 4,99 € 2,99 €* Fly Punch Boom! 14,99 € 12,74 €* Food Truck Tycoon - Asian Cuisine 4,99 € 3,49 €* Game Tengoku CruisinMix Special 24,89 € Genetic Disaster 14,99 € 9,99 € Hill Climbing Mania 5,00 € Little Misfortune 19,99 € Many Faces 4,99 € 3,99 € Minecraft Dungeons 19,99 € + version Hero 29,99€ Missile Command: Recharged 2,99 € Resolutiion 19,99 € 17,99 €* SEGA AGES Thunder Force AC 6,99 €* Turmoil 14,99 € 11,99 €* Undead & Beyond 10,99 €* WildTrax Racing 7,99 € 5,99 €* WinKings 4,99 €*

*Les prix sont susceptibles de changer

Source : Nintendo