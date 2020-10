Premiers détails sur le nouveau jeu de Good-Feel, le studio derrière Yoshi's Crafted World, prévu en 2021 sur Nintendo Switch

Créé il y a 15 ans, le studio japonais Good-Feel travaille exclusivement avec Nintendo. Il est connu pour ses jeux de plateformes de qualité comme Wario Land: Shake It! , Kirby : Au Fil de L'Aventure, Yoshi's Woolly World ou encore Yoshi's Crafted World. Autant dire que c'est un studio que les fans de Nintendo apprécient particulièrement. Jusqu'à présent nous ne connaissions rien des projets du studio. Grâce une longue interview du président de Good-Feel, Etsunobu Ebisu (traduit par Nintendo Life) on apprend que Good-Feel va s'agrandir en ouvrant une nouvelle antenne à Osaka dans laquelle sera développé un nouveau jeu d'action prévu en 2021 sur Nintendo Switch. Peu d'infos pour le moment mais les premiers croquis (voir ici) laissent entrevoir un style et une ambiance japonaise et font penser à la série Goemon... Alors auront nous droit à un nouveau Mystical Ninja sur Nintendo Switch ? Pour l'instant, c'est le mystère mais Etsunobu Ebisu (dont le nom renvoie à Ebisumaru l'un des héros de la licence) a déjà travaillé par le passé sur plusieurs opus de la série...

On espère en apprendre plus assez vite... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.

Source : Nintendolife