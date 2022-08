Avis et photos sur la Manette et la Sacoche Nintendo Switch à l'effigie de Kirby de chez PowerA

A l'occasion des 30 ans de la licence Kirby, l'accessoiriste PowerA a proposé dans sa gamme de produits une nouvelle collection dédiée à la petite boule rose de Masahiro Sakurai. Nous vous avions présenté en début de mois la manette ainsi que la sacoche de cette nouvelle collection, PowerA nous a envoyé en parallèle un exemplaire de chaque produit pour que nous puissions les admirer de plus près et nous faire un petit avis sur leur utilisation.

Wired Controller Kirby

Manette Filaire PowerA Kirby

amazon | Power A

Reprenant les codes de la manette officielle Pro Controller de Nintendo, Ce qui choquera en premier lieu avec le modèle de PowerA est son extrême légèreté, expliquée entre-autres par l’absence de divers gadgets à l’intérieur comme les vibrations ou l’accéléromètre. Sa coque présentes les couleurs caractéristiques de l'univers de Kirby avec une prédominance du bleu et du rose. Les champignons des deux sticks sont concaves, évitant ainsi que les pouces ne dérapent, et les boutons A,B,X,Y demande à peine plus de pression que sur une manette pro standard pour pouvoir être enclenchés. La manette se démarquera également par ses gâchettes analogiques au design englobant le doigt, ainsi que par ses boutons supplémentaires à l’arrière des grips qui peuvent être configurés à notre convenance via une manipulation extrêmement simple.

On pourra noter que les boutons centraux ressortent pas mal de la coque de la manette, donnant un effet de relief assez peu agréable. Pour peu que vous ayez de grosses paluches comme votre serviteur, il est pratiquement impossible d'appuyer sur la touche "-" sans devoir frôler le stick gauche. La croix directionnelle quant à elle s’inscrit dans les bases mises en place par Nintendo il y a des années, et propose là aussi une finition légèrement creusée pour éviter les dérapages.

Côté connectique, on est sur une manette filaire équipée d’un câble USB détachable de 3 mètres de long, suffisant pour bien des joueurs. Petit plus également, contrairement à la Pro Controller, la manette possède une prise audio stéréo 3,5 mm pour pouvoir brancher nos casques et écouteurs filaires. C’est un point non-négligeable pour ceux aimant utiliser leurs casques filaires, mais depuis que la Nintendo Switch accepte enfin l’appairage des casques bluetooth, le branchement filaire intéressera peu de monde à présent.

Conclusion

Bien qu'elle n'embarque pas autant de fonctionnalités que la Pro Controller de Nintendo, comme les vibrations et le lecteur de puce NFC, la manette Kirby de PowerA reste une manette thématique à prix correct (environ 28€). Avec sa prise en main agréable, elle fera très bien son travail comme manette filaire d'appoint, ou dans une vitrine pour les collectionneurs. Attention en revanche, son extrême légèrement nous la fait déconseiller aux plus maladroits.

Points Positifs :

Le thème de Kirby est élégant

Les deux boutons à mapper à l'arrière

La prise audio stéréo 3,5 mm intégrée

Un câble USB de 3m avec sécurité anti-déconnexion

Garantie 2 ans

Points Négatifs :

Aucun système de vibration ni d'accéléromètre

Extrêmement légère

Les boutons centraux ressortent trop de la coque

Protection Case Kirby

Housse de Protection Nintendo Switch / Lite / OLED Kirby

Power A

Avec sa finition rose et bleu en façade, accompagnée de la petite boule rose, on peut dire que cette housse de protection arbore un design mignon au possible. La poignée grip est agréable à prendre en main, la fermeture éclair semble robuste, et les motifs qui arborent la façade sont à la fois simples et élégants.

Une fois la housse ouverte, on y découvre une petite besace pour mettre quelques accessoires, mais également un range-cartouche central disposant de 9 emplacements. Largement assez pour embarquer avec soi nos jeux du moment. Quant à l’espace réservé à la Nintendo Switch, PowerA a pensé à tous les modèles. Les Switch classiques et OLED pourront ainsi être directement placées à l’endroit prévu à cet effet. La Nintendo Switch Lite, quant à elle, aura à sa disposition une coque en mousse à placer pour éviter que la console, plus petite que ses consœurs, ne se balade dans la housse. Enfin, la sangle blanche servant à accrocher l'espace dédié aux cartouches peut également être utilisée de sortie à poser la Nintendo Switch pour jouer directement dans la housse. Une fonctionnalité qui aura assez peu de fans, la Nintendo Switch possédant son propre socle pour jouer en mode "sur la table".

Conclusion

Elégante, robuste et ergonomique, cette housse de protection à 19,99€ environ propose tout ce qu’il faut pour mettre à l’abri votre Nintendo Switch durant vos déplacements, le tout avec un design coloré très fidèle à l'univers de kirby

Points Positifs :

Un design élégant

Coque robuste

Le range cartouche qui protège l’écran

pochette supplémentaire à l’intérieur

La mousse pour caler la Switch Lite

Points Négatifs :