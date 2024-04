PowerA - La Technologie Lumectra s'invite sur les manettes du constructeur

Si vous êtes amateur de manettes de jeu originales, PowerA a su démontrer ces dernières années sa passion sur le sujet. Dernière création en date, PowerA vient de dévoiler sa nouvelle gamme de manette sans fil Lumectra avec sa nouvelle technologie d'éclairage RVB. Si l'accessoire vous intéresse, il est actuellement proposé sur le site du constructeur au prix de 59,99$.

Offrant de nombreuses options RVB vives, des commandes de mouvement intuitives et des boutons de jeu mappables avancés, cette manette sans fil améliorée amplifie les expériences de jeu immersives et compétitives. Associée à la commodité inégalée d'une connectivité sans fil allant jusqu'à 20 heures avec une batterie rechargeable et un câble de charge USB-C de 10 pieds inclus, cette manette promet des sessions prolongées de plaisir de jeu.

RVB personnalisé

La manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch avec Lumectra dispose d'un éclairage RVB multizone, offrant 24 couleurs différentes à travers quatre zones d'éclairage individuelles. Avec trois modes d'éclairage dynamiques, les joueurs peuvent créer des milliers de combinaisons de couleurs uniques, personnalisant ainsi leur expérience de jeu comme jamais auparavant.

Expérience de jeu immersive et compétitive

Grâce aux commandes de mouvement intuitives, les utilisateurs peuvent se plonger dans leurs jeux préférés et profiter d'une expérience de jeu fluide et réactive. Qu'il s'agisse de viser, de diriger, de voler ou d'explorer, la manette sans fil améliorée pour Nintendo Switch avec Lumectra™ offre une immersion et une précision exceptionnelles. Spécifiquement conçue pour donner un avantage à n'importe quel joueur, cette manette est équipée de deux boutons de jeu avancés mappables, permettant aux joueurs de les programmer à la volée, même lors de sessions de jeu intenses, sans avoir besoin de naviguer dans les paramètres du système ou les apps. Grâce à cette fonction personnalisable, les joueurs peuvent facilement prendre un avantage stratégique sur leurs adversaires.

Commodité et confort

Les utilisateurs peuvent profiter d'une liberté sans fil inégalée avec la manette sans fil améliorée pour Nintendo Switch avec Lumectra™, assurant une connectivité transparente avec tous les modèles de Nintendo Switch. Avec une impressionnante autonomie de 20 heures de jeu sur une seule charge et la commodité de la recharge via le câble de charge USB-C® extra-long de 10 pieds inclus, les joueurs peuvent se concentrer sur leur jeu sans se soucier de l'autonomie de leur batterie. Le design ergonomique de la manette, sa prise en main texturée et ses sticks analogiques réactifs garantissent des heures d'expérience de jeu confortable.

Prix et disponibilité

La manette sans fil améliorée pour Nintendo Switch avec Lumectra™ est disponible dès maintenant au prix de 59,99 $ sur PowerA.com et chez les principaux détaillants du monde entier.

Garantie PowerA

Tous les produits PowerA, y compris les manettes sans fil améliorées pour Nintendo Switch avec Lumectra, bénéficient d'une garantie limitée de deux ans.