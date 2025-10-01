PowerA dévoile ses nouvelles manettes sans-fil à destination de la Nintendo Switch 2

L'accessoiriste PowerA s'était montré encore un peu timide concernant la Nintendo Switch 2, mais ils viennent de frapper un grand coup en annonçant leur dernier modèle de manette sans-fil à destination de la nouvelle console hybride de Nintendo. Dénommée Advantage, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer dédié à ce nouveau modèle de manette. D'ores et déjà disponible en précommande sur le store de PowerA au tarif de 69,99$, nous attendons encore la date de distribution sur le marché européen. À noter également que si vous en avez assez des coloris monochromes, cette nouvelle manette se décline également en 2 variantes aux couleurs de Mario et de Pokémon.

Conçu pour le confort et l'endurance Conçue pour les longues sessions de jeu, la manette sans fil Advantage offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Le câble USB-C® détachable de 3 mètres inclus offre une grande flexibilité de jeu filaire, tandis que son design ergonomique et léger garantit un confort durable. Disponibilité et prix La manette sans fil PowerA Nintendo Switch 2 Advantage – Noir, la manette sans fil Advantage pour Nintendo Switch 2 – Mario et ses amis, et la manette sans fil Advantage pour Nintendo Switch 2 – Méga Évolutions sont disponibles en précommande sur Amazon, Walmart, Best Buy, GameStop et chez d'autres détaillants participants au prix de 69,99 $, avec une disponibilité prévue à temps pour les fêtes de fin d'année.

Source : Powera