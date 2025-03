PowerA dévoile sa nouvelle manette de la gamme Lumectra : Peek-A-Boo!

Le fabricant PowerA a mis en vente depuis plusieurs mois sa gamme de manettes sans fil à éclairage LED de la gamme LUMECTRA, et il est bien décidé à les décliner au maximum pour satisfaire son public. A l'occasion du Mario Day 2025, c'est un nouveau modèle qui est présenté pour les fans de la licence Mario Bros., et plus précisément du personnage de Boo avec son modèle Peek-a-Boo.

Conçue pour le confort et la précision, la manette sans fil Peek-A-Boo Enhanced comprend : Éclairage LED Lumectra Ghost RGB - Les illustrations sur le thème de Super Mario sont cachées jusqu'à ce que les LED Lumectra Ghost RGB soient activées, offrant cinq modes d'éclairage qui améliorent l'immersion dans le jeu. Boutons de jeu avancés - Deux boutons mappables permettent une personnalisation à la volée pour des réponses rapides sans avoir à naviguer dans les paramètres du système. Batterie rechargeable - Profitez de jusqu'à 10 heures de jeu sans fil sur une seule charge et inclut un câble USB-C® de 10 ft. USB-C® pour une recharge pratique. Liberté sans fil et commandes de mouvement - Jouez sans attache sur Nintendo Switch, Switch OLED Model et Switch Lite avec des commandes de mouvement intégrées pour une expérience de jeu plus immersive. Conception ergonomique - Une poignée texturée et une disposition familière des boutons garantissent des sessions de jeu confortables et sans fatigue.

Source : Powera