Power Sink - Un nouveau puzzle platformer se dévoile sur Nintendo Switch

Le studio australien Winterwire Games vient d'annoncer leur premier jeu Power Sink. Se présentant comme un mélange de plateformes et de résolution de puzzle dans un univers abyssale, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Power Sink sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 22 mai prochain au tarif de 14,79€.

Situé dans les ruines d'une centrale électrique submergée, Power Sink mêle plateforme classique et puzzles logiques astucieux. Les joueurs incarnent un plongeur chargé de rétablir l'électricité dans une colonie sous-marine en perte de vitesse. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans six biomes magnifiquement conçus, les énigmes deviennent de plus en plus complexes et le mystère de la cause de l'effondrement de la centrale commence à faire surface.

Armé de vos seules compétences en résolution de problèmes et du contrôle des circuits de la station, vous devrez réacheminer l'énergie à travers des systèmes délabrés, sauter par-dessus des plateformes qui s'effondrent et découvrir les secrets cachés dans les profondeurs. Guidés par les communications vocales des autres gardiens de la marée, les joueurs reconstitueront la raison d'être de la station et la leur.

Caractéristiques principales :

Puzzles de circuits logiques - Chaque puzzle est un circuit qui attend d'être résolu. Intervertissez les connexions, complétez les chemins et rétablissez le courant en interagissant avec les différents composants de manière astucieuse. Plus vous avancez dans le jeu, plus les énigmes deviennent complexes.

Plateforme classique - Courez, sautez et naviguez dans les ruines submergées avec des mouvements fluides et satisfaisants, en équilibrant la plateforme de précision et la résolution d'énigmes.

Six biomes sous-marins différents - Des couloirs en acier délavés aux profondeurs lumineuses et pleines d'énergie, différents biomes guident votre descente. L'architecture de la station devient plus complexe, ses couleurs plus vives et la vie marine environnante plus variée à mesure que vous rétablissez l'électricité et découvrez ses secrets.

Une descente dans le mystère - Votre mission commence là où l'électricité a été coupée. Vos collègues gardiens de marée vous instruisent et vous guident, leurs voix vous paraissent familières dans les profondeurs. L'histoire de la station commence par une panne d'électricité et se termine par un choix que vous seul pouvez faire.

Bande-son atmosphérique - La station s'anime de craquements, de gémissements et d'échos des profondeurs, accompagnés d'une bande-son atmosphérique réalisée à la main et conçue pour vous entraîner plus loin dans les abysses.