POWA! - Découvrez un tout nouveau jeu de plateforme en version physique sur... Game Boy !

Envie d'un petit retour dans les années 90 ? Le développeur Aiguanachein et First Press Games viennent de signer une collaboration pour la sortie de POWA!, un nouveau jeu de plateforme à destination de la... Game Boy ! Bénéficiant d'une version physique mais également d'une ROM jouable, cette petite cartouche jaune sera compatible avec l'ensemble des consoles Game Boy.

La ROM du jeu est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le site itch.io. Quant à ceux qui veulent privilégier le bon vieux support cartouche, de multiples éditions sont actuellement disponibles sur la boutique de First Press Games.

POWA! est un jeu d'action-plateforme récemment développé dans la même veine que d'autres classiques du genre sur console portable, comme Kirby's Dreamland et Trip World.

Le gameplay est résolument simple et fait de POWA! un jeu facile à prendre en main, mais difficile à conquérir. Une bonne variété de thèmes de niveaux et d'obstacles, avec une courbe de difficulté toujours croissante, crée une expérience de plateforme polyvalente et engageante.

Caractéristiques