Potionomics: Masterwork Edition - Devenez un maître des potions sur Nintendo Switch dès cet automne

Après avoir eu son petit succès sur Steam lors de sa sortie en 2022, Potionomics s'invite en 2024 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans une nouvelle édition sobrement intitulée Potionomics: Masterwork Edition. Au menu, on incarne une sorcière fauchée qui se retrouve catapultée au rôle d'une boutique de potions suite au décès de son oncle. Attendu dans le courant de l'automne 2024, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Après la mort prématurée de son oncle, Sylvia, une sorcière sans le sou, se retrouve dans le rôle de propriétaire de potions. C'est à elle qu'il incombe de perpétuer l'héritage de son oncle et de maintenir sa boutique de potions à flot. Heureusement, elle n'aura pas à le faire seule. Avec l'aide de ses nouveaux amis, Sylvia doit perfectionner ses talents de négociatrice, vendre plus cher que ses concurrents les plus rusés et faire de sa boutique LA destination numéro un pour les potions à Rafta. Il s'agit de maîtriser les subtilités de la potionomique !

Caractéristiques principales

La roue et la donne

Les négociations peuvent être tendues lorsque chaque pièce compte, mais vous gérerez facilement le stress de Sylvia en jouant bien vos cartes. Développez des amitiés avec des aventuriers et d'autres commerçants sur Rafta pour apprendre des tactiques de négociation encore plus avancées.

Recette du succès

Choisissez les meilleurs ingrédients pour rendre extraordinaires les potions les plus simples, en perfectionnant le goût et l'arôme pour plaire à vos clients les plus exigeants. Mais attention, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'obtenir des résultats plutôt dégoûtants !

Amis et ennemis fantastiques

Rafta, qui abrite l'une des magies les plus puissantes au monde, regorge de personnalités du RPG, chacune cherchant à prendre de l'avance dans ses aventures. Liez-vous d'amitié avec eux et recrutez-les pour vous aider à améliorer votre jeu de potions, mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit amical...

Votre boutique, vos règles

Faites ressortir votre boutique grâce à un décor personnalisable. Les points de style ne sont pas le seul avantage : en décorant votre boutique comme il se doit, vous pouvez améliorer vos prix, fabriquer des potions de meilleure qualité, et bien plus encore !