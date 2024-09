Potionomics: Masterwork Edition confirmé pour fin octobre sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2022 sur Steam et ayant reçu des critiques très positives, Potionomics revient en cette fin d'année 2024 avec une édition améliorée sur consoles sobrement intitulée Potionomics: Masterwork Edition. Attendu pour le 22 octobre sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu développé par Voracious Games.

L'art de la potionomique commence par le perfectionnement de votre art de la potion et la construction de votre jeu de cartes de marchandage pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque vente. Pour réussir dans l'économie animée de Rafta, vous devrez faire connaissance avec les habitants hauts en couleur qui vous aideront à collecter de nouvelles recettes, des ingrédients d'élite et même de nouvelles cartes pour votre jeu. Que ce soit votre premier jour de travail ou que vous soyez un vendeur sorcier, la magie du capitalisme n'a jamais été aussi vivante que dans Potionomics : Masterwork Edition.

CARACTÉRISTIQUES

Vous m'entendez maintenant ? L'histoire de Sylvia prend vie grâce à un tout nouveau jeu de voix qui apporte une profondeur et une connexion supplémentaires avec Owl, Roxanne, Quinn, Mint et d'autres personnages bien-aimés. De plus, les nouvelles langues de texte comprennent l'allemand, le japonais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel.

Plus de modes, plus de plaisir : Passez plus de temps dans Rafta avec le nouveau mode « Sans fin », où la vente ne s'arrête jamais. Testez vos talents de vendeur avec le mode « Capitalisme », ou ne le faites pas, et détendez-vous avec le mode « Douillet » pour une expérience plus décontractée. De plus, les nouvelles options « One Love/Free Love » vous permettent d'exprimer les sentiments de Sylvia avec le nombre de prétendants que vous souhaitez.

Wheel and Deal : les négociations peuvent être tendues lorsque chaque pièce compte, mais vous gérerez facilement le stress de Sylvia en jouant bien vos cartes. Développez des amitiés avec des aventuriers et d'autres commerçants sur Rafta pour apprendre des tactiques de négociation encore plus avancées.

La recette du succès : Choisissez les meilleurs ingrédients pour rendre extraordinaires les potions les plus simples, en perfectionnant le goût et l'arôme pour plaire à vos clients les plus difficiles. Mais attention, si vous ne faites pas attention, vous obtiendrez des résultats assez grossiers !

Des amis et des ennemis fantastiques : Rafta, qui abrite l'une des magies les plus puissantes au monde, regorge de personnalités du RPG, chacune cherchant à prendre de l'avance dans ses aventures. Liez-vous d'amitié avec eux et recrutez-les pour vous aider à améliorer votre jeu de potions, mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit amical...

Votre boutique, vos règles : Mettez en avant votre boutique grâce à une décoration personnalisable. Les points de style ne sont pas le seul avantage : en décorant votre boutique comme il se doit, vous pouvez améliorer vos prix, fabriquer des potions de meilleure qualité, et bien d'autres choses encore !