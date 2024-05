Potion Permit: Complete Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis septembre 2022 Nintendo Switch, Potion Permit est de retour en 2024 avec une version améliorée sobrement intitulée Potion Permit: Complete Edition. En plus du contenu original, les joueurs pourront également profité d'une trentaine de DLC pour personnaliser leur aventure. Cette version est disponible dès à présent sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée.

La meilleure façon de jouer pour les nouveaux venus ! Potion Permit : Édition complète « est le nouveau point d'entrée idéal pour découvrir la charmante ville de Moonbury. Avec tous les DLC payants, vous pouvez décorer votre maison avec des peluches d'animaux, des planches de surf, des meubles mignons et bien plus encore !

Personnalisez votre propre guérisseur de petite ville - En tant que chimiste le plus accompli de l'Association médicale, aidez les habitants lorsqu'ils tombent malades et utilisez vos compétences pour les guérir ! Personnalisez entièrement votre apparence et partez sur le terrain !

Fournissez un diagnostic aux habitants malades ! - Parle aux habitants, diagnostique les symptômes et décide quel remède créer !

Explorez pour trouver les ressources nécessaires à la création de remèdes - Partez dans la nature et trouvez les ressources indispensables à la fabrication de remèdes dans votre chaudron. Améliorez votre expérience et débloquez de plus en plus de recettes !

Favorisez les amitiés qui peuvent déboucher sur d'autres... - Nouez des relations avec les villageois et améliorez la ville au fur et à mesure que votre approbation grandit ! Forgez des relations spéciales avec plusieurs amoureux potentiels dans le jeu !

Un travail d'amour - Depuis sa sortie en 2022, « Potion Permit » a fait l'objet de nombreuses mises à jour gratuites, incluant de nouveaux mini-jeux, des personnages romantiques, et bien plus encore !