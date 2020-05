Portal Knights - Edition Légendaire disponible sur Nintendo Switch

Version ultime du jeu éponyme, Portal Knights - Edition Légendaire propose aux joueurs de profiter de l'action-RPG paru en 2017, tout embarquant au passage toutes les extensions parues à ce jour, pour la somme de 29,99€. Si vous aviez loupé le jeu en 2017, voilà donc l'occasion de le découvrir de la manière la plus complète qui soit. Attention cependant à faire attention quand vous vous rendez sur l'eShop de la Nintendo Switch à bien sélectionner Portal Knights - Edition Légendaire pour pouvoir profiter du contenu supplémentaire. Le jeu dans sa version basique est encore disponible sur le catalogue, au même prix.

Caractéristiques du jeu :

Choisissez parmi cinq classes, dont le Voleur et le Druide, et personnalisez votre personnage avec une des trois races au choix, y compris les mystérieux Elfes et les féroces Pelus… Combattez des ennemis avec vos amis, explorez des dizaines d’îles, accomplissez des quêtes, fabriquez de nouvelles armes et armures, affrontez six boss redoutables, essayez trois modes de difficulté différents et sauvez Elysia du Roi Fantôme. Mode Créatif - Réalisez d’impressionnantes constructions avec des ressources illimitées, créez des mini-puzzles personnalisés avec des pièges, des mécanismes variés et des ennemis, ou créez vos propres circuits de course.

Réalisez d’impressionnantes constructions avec des ressources illimitées, créez des mini-puzzles personnalisés avec des pièges, des mécanismes variés et des ennemis, ou créez vos propres circuits de course. Poursuivez votre aventure sur Faynore - Profitez de deux nouveaux modes de jeu sur la lune d’Elysia, Faynore. Aidez les Elfes à combattre dans des failles difficiles de type roguelike, défendez les pierres stellaires des Pelus et gagnez des récompenses uniques, dont des montures mythiques.

En plus des DLC “Druides, Pelus et Défense de reliques” et “Elfes, Voleurs et Failles”, Portal Knights : Edition Légendaire comprend également tout le contenu des extensions suivantes, déjà sorties: