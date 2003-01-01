POPUCOM est disponible sur Nintendo Switch

Développé par HYPERGRYPH et édité par GRYPHLINE, POPUCOM est un jeu multijoueur d'aventure et de plateforme en coopération. Après une sortie sur PC, le titre est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au tarif de 17,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

POPUCOM est un jeu multijoueur d'aventure et de plateforme en coop. Vous incarnez un aventurier appelé sur une planète inconnue pour vous lancer dans une aventure spatiale avec vos amis. Vous ferez face à divers ennemis et utiliserez des techniques et des objets amusants pour éliminer les menaces et rendre au monde sa gloire d'antan.

[Découvrez un gameplay amusant en coop]

Collaborez avec vos amis sur une grande variété de défis. Une coopération efficace et un bon travail d'équipe seront la seule manière de progresser. Que ce soit pour faire face à de puissants ennemis ou résoudre des énigmes complexes, vous devrez œuvrer de concert pour triompher !

[Plongez dans une aventure colorée]

La couleur joue un rôle crucial dans ce monde fantastique. Elle est la clé de tout, de la résolution des énigmes aux combats. Vous devrez changer de couleur pour activer des mécanismes et résoudre des énigmes, ainsi que tirer du gel Pomu de différentes couleurs pour modifier l'environnement et blesser les ennemis. Maîtrisez les techniques de changement de couleur et de match-3 pour venir à bout des énigmes et de vos ennemis !

[Utilisez des objets pour faire des miracles]

Pendant votre voyage, vous obtiendrez des objets connus sous le nom de super-artéfacts. Ces artéfacts merveilleux comprennent Rollo la bombe, Chapitaine Kitty, Bot barrière et Powerkid. Chacun d'entre eux vous octroie une capacité unique pour vous permettre de détruire les obstacles et résoudre les énigmes qui jalonnent l’aventure.

[Affichez votre style]

Mais il n'y aura pas que du combat, vous pourrez aussi afficher votre style ! Choisissez parmi une sélection d'équipements et d'objets cosmétiques dans le Placard et combinez-les pour créer des looks uniques. Vous pourrez ensuite partir à l'aventure arborant un style personnalisé !

[Jouez à des mini-jeux d'arcade]

En plus des combats épiques et des énigmes intéressantes, le jeu comprend un certain nombre de mini-jeux amusants. Rendez-vous à la salle d'arcade du jeu pour vous éclater entre deux niveaux.