Ponpu s'éclate sur Nintendo Switch

Nouveau titre atypique signé Purple Tree Studio, et s'inspirant de Bomberman, Ponpu s'apprête à débarquer durant le second trimestre de l'année 2020 . Pensé pour être joué en multijoueur local, le titre possède néanmoins une grosse partie en solo. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le communiqué ainsi qu'un premier trailer diffusé par l'éditeur Zordix.

Inspiré des grands classiques comme Bomberman, Ponpu est un jeu d'arcade labyrinthe compétitif. Quatre canards diaboliques y entrent, mais un seul en ressort au sommet d'une montagne d'œufs explosifs. Ponpu met à jour la formule classique pour l'ère moderne avec des esquives, des boucliers et des parades rapides, ce qui augmente les enjeux et donne aux joueurs habiles une chance de vraiment se défouler sur leurs ennemis. Les joueurs peuvent également utiliser une variété de capacités spéciales basées sur les œufs, y compris les mines cachées, les œufs congelés, les bombes empoisonnées à brouillage de contrôle et plus encore. Vous pouvez le voir en action dans la bande-annonce ci-dessous.

Les joueurs peuvent s'affronter localement dans trois modes très différents. Free-For-All est un combat classique, le dernier canard debout. Dans le mode Coin Collector, les joueurs se battent pour de l'argent, la couronne allant au canard colvert le plus riche. Le mode Paint The Map (inspiré de Splatoon) permet aux joueurs de se précipiter pour étaler leurs couleurs avant que la cloche ne sonne.

Outre le trio de modes multijoueurs pour le multijoueur local (qui peut également être joué contre l'IA), Ponpu propose également un énorme mode solo. Battez-vous contre les serviteurs du Dieu canard, tout-puissant et destructeur. Bombardez votre chemin à travers dix mondes remplis de monstres, et battez un essaim de boss bizarres et farfelus dans votre quête pour sauver l'univers de l'enfer dans un panier à œufs.