Pompom - The Great Space Rescue annoncé sur Nintendo Switch

Jeu de plateforme imaginé par Tomo Camp, Pompom - The Great Space Rescue est un jeu mettant en scène un petit hamster du nom de Pompom, dans un univers dont vous avez un contrôle quasi-total. Avec son côté rétro rendant hommage à l'ère des consoles 16-bit, Pompom - The Great Space Rescue a été confirmé sur PC pour une sortie le 14 mars 2022 . Mais en plus de cette date nous apprenons également qu'une version Nintendo Switch est au programme, mais nous n'avons pas encore de date précise de parution. En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Pompom à la rescousse

Un beau jour, alors que Pompom s’entrainait sur sa roue, Hoshi entra dans la pièce avec une poignée de bijoux tout juste tombés du ciel, accompagnés d'un gros « BOUM » assourdissant. C'est alors que le Capitaine Chat et sa bande apparurent et kidnappèrent le petit garçon à travers un portail en direction de l'espace. Pompom doit désormais partir à l'aventure pour sauver Hoshi des huit Chats pirates de l'espace ! Dans ce nouveau puzzle-action platformer, aux caractéristiques un peu déroutantes, vous ne mettrez jamais la main sur cette boule de poils. Non vous ne contrôlez pas Pompom, vous contrôlez tout le reste. De l'espace aux plages pleines de poissons volants, en passant par des temples anciens perdus dans la jungle, aidez Pompom à déjouer les mauvais tours de ses ennemis. Placez vous-même les plateformes, analysez et utilisez tout ce qui vous passe sous la patte : construisez des ponts, poser des ressorts, taillez les vignes… Soyez rusé, soyez rapide, soyez efficace. Caractéristiques ; Un jeu de plateforme sous un tout nouvel angle.

Vous n'incarnez pas le personnage principal, vous incarnez tout ce qui l'entoure. Explorez un incroyable univers graphique.

Un hommage aux classiques de la Super NES et à l'ère rétro 16-bit. Aventurez-vous à travers 8 mondes uniques.

Sautez sur des poissons volants, esquivez les flèches, nagez avec les piranhas, combattez des soucoupes volantes, et plus encore. Tous les items sont bons pour aider Pompom!

Utilisez les objets collectés pour interagir avec l'espace: volez sur les canons, balancez vous de corde en corde, coupez des vignes et gelez même le temps.