Pokettohiro - Une aventure rétro dans la poche pour cet été

Ratalaika Games & David Marin viennent d'annoncer la sortie d'un petit jeu d'aventure rétro à destination de la Nintendo Switch et de différents supports concurrents dénommé Pokettohiro. Attendu pour le 1er août sur l'eShop au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un groupe de héros courageux doit rassembler les fragments du Cristal Magique pour affronter le maléfique Chevalier Noir et ainsi empêcher la destruction du royaume.

Préparez-vous à découvrir un immense monde ouvert à explorer, regorgeant de secrets et de surprises à chaque coin. Aventurez-vous dans des donjons cachés, nouez des liens avec les villageois et aidez-les à résoudre leurs problèmes, découvrez des objets utiles pour progresser dans votre aventure, libérez des héros emprisonnés et ralliez-les à votre cause.

Ces petits héros parviendront-ils à rétablir la paix dans le royaume ?

Caractéristiques :