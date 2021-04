Poker Pretty Girls Battle : Fantasy World - La Fantasy s'installe autour de la table de poker

Envie d'édulcorer vos partie de poker virtuel ? Eastasiasoft et ZOO Corporation ont pensé à vous avec la sortie de Poker Pretty Girls Battle: Fantasy World sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour 5,99€, le titre se propose de vous faire jouer au poker selon les règles du Texas hold'em, accompagné de 16 filles d'inspirations diverses liées à la Fantasy. Jeu classé PEGI 18, Poker Pretty Girls Battle: Fantasy World sera disponible à compter du 4 mai 2021 .

Une ambiance magique plane sur le casino Fantasy World, où vous êtes invité à affronter 16 Pretty Girls incarnant des elfes, des démons, des sorcières et autres personnages fantastiques lors de parties de Texas Hold'em poker souvent endiablées. Chaque adversaire, qui possède son propre look et son propre style de jeu, s'exprime en japonais pour ajouter une touche d'exotisme au jeu. Mesurez-vous d'abord à 4 de ces magnifiques joueuses et débloquez-en d'autres au fil de votre progression.

Vous avez le choix entre deux modes de jeu : en mode Pretty, vous décrocherez des récompenses en battant des adversaires aléatoires, tandis qu'en mode Free Play, vous pourrez personnaliser le jeu en choisissant vos adversaires parmi les filles débloquées. Grâce à toutes ces jolies filles et aux mécanismes traditionnels à la fois amusants et familiers sur lesquels repose le jeu, vous n'aurez qu'une envie : revivre encore et encore cette expérience fantastique !

