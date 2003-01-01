Poker Night at the Inventory de retour sur Nintendo Switch

Il y a quinze ans, Telltale Games sortait Poker Night at the Inventory, un tournoi de Texas Hold'em où le joueur affrontait des adversaires issus de quatre franchises très appréciées. Indisponible à la vente depuis 2019, le jeu fera bientôt son grand retour grâce à Skunkape Games, une petite équipe d'anciens employés de Telltale qui avaient travaillé sur la version originale. Le titre sera ainsi disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 5 mars 2026 .

À PROPOS DU JEU

Inspiré du tout premier jeu de Telltale, Telltale Texas Hold'em, sorti en 2005, Poker Night at the Inventory est un jeu expérimental créé en trois mois par les personnes qui ont ensuite réalisé les méga-succès The Walking Dead: A Telltale Series et The Wolf Among Us.

Le jeu oppose Max (le lapin irrévérencieux de Sam & Max), Strong Bad (de Homestar Runner), Tycho (de la bande dessinée en ligne Penny Arcade) et le mercenaire The Heavy de Team Fortress 2 dans un tournoi de poker effréné ponctué de plaisanteries et de provocations.

La remasterisation de Skunkape Games comprend des graphismes et un éclairage remaniés, des corrections du gameplay pour améliorer la simulation de poker, ainsi que de nouveaux éléments à débloquer et des fonctionnalités améliorant la qualité de vie. Le jeu a été mis à jour à l'aide du même moteur et du même processus que les récentes remasterisations de la trilogie Sam & Max de Telltale par l'équipe.