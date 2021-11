Poker Club - Rejoignez la table dès le 25 novembre 2021 sur Nintendo Switch

Si vous aimez les parties de Poker sans la prise de risque avec des mises bien réelles, Poker Club devrait vous faire de l'œil. Disponible à partir du 25 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 21,99€, Afin de voir ce que le titre a dans el ventre, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bienvenue dans Poker Club.

Vivez la vie d’un pro du poker dans la simulation la plus immersive jamais créée ! Rejoignez une communauté de joueurs en ligne et grimpez jusqu’au sommet du Poker Club Championship ! Que vous soyez joueur confirmé ou novice, entrez dans l’univers de Poker Club et améliorez votre jeu !

Campagne PCC : vivez la vie d’un pro du poker

Gagnez et hissez-vous au sommet du PCC Pro Tour, depuis les parties modestes du sous-sol de Ralph’s Pizzeria aux duels trépidants à enjeux élevés de l’Intensity Arena, où vous gagnerez des bagues du tournoi PCC à condition de ne pas succomber à la pression face aux 228 joueurs répartis sur plusieurs tables ! Vous venez de toucher de gros gains ? N’hésitez pas à les dépenser sur des personnalisations de personnage et de table pour imposer votre marque.

Clubs en ligne : gagnez ensemble

Rejoignez un club et collaborez avec des joueurs du monde entier pour décrocher le gros lot et grimper ensemble au classement, gagner chaque jour de gros gains et bonus et déverrouiller des récompenses et évènements uniques !

10 modes Texas Hold’em : d’autres manières de jouer

Améliorez-vous avec une multitude d’évènements Texas Hold’em allant des heads-up à un-contre-un jusqu’aux énormes tournois multi-tables pour 228 joueurs ! Choisissez parmi plusieurs types de tournois tels que les freezeouts, les shootouts, les super turbos, les bountys et les ring games dans le PCC Pro Tour, disputez des tournois en ligne ou créez une table personnalisée pour jouer entre amis selon vos propres règles.

Immersion totale : aussi proche que possible de la réalité

Jouez au poker dans une immersion palpitante à la première personne avec des graphismes réalistes en HD ! L’environnement est si réaliste que vous distinguerez même les finitions en lin de qualité supérieure des cartes !