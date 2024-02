Poker Card Jockey: Ride ON! - Les chevaux de Game Freak déboulent sur Nintendo Switch

Nous avions entendu des bruits de couloir comme quoi Game Greak serait de la partie à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase, et cela s'est confirmé. Sorti initialement sur l'eShop de la 3DS, Pocket Card Jockey: Ride On! est une jeu mêlant Solitaire et courses de chevaux. Si le titre vous faisait envie à l'époque, sachez qu'il est disponible dès à présent sur Nintendo Switch, et qu'une démo est également disponible pour ceux qui se demandent comment fonctionne ce curieux mélange des genres.

Une version améliorée de Pocket Card Jockey fait son apparition sur Nintendo Switch ! Profitez d'un système de jeu aussi accessible que profond consistant à récupérer des suites des cartes les unes après les autres. Comme dans le précédent opus, plus vous vous améliorerez en solitaire, plus votre cheval sera performant. Le côté stratégique a cependant été retravaillé et les scènes de course intenses sont désormais en 3D ! Que vous essayiez une seule course par jour, que vous affrontiez des joueurs du monde entier en ligne avec les chevaux les plus forts que vous avez élevés, que vous partiez à la conquête des plus grandes courses du monde ou que vous vous contentiez de collectionner de jolis petits chevaux, le plaisir est toujours au rendez-vous !

Source : Nintendo