Poképark Kanto - Un nouveau parc à thème ouvrira ses portes début 2026 au Japon

On ne l'avait pas vu arriver, et pourtant on s'étonnerait presque que voir que le projet n'était pas sorti de terre depuis le temps. À l'occasion du Pokémon Presents, Junichi Masuda nous a présenté en avant-première les premières images du PokéPark Kanto. Se situant au cœur du parc d'attractions Yomiuriland au Japon, le PokéPark Kanto se présente comme la première attraction Pokémon permanente en extérieur. S'étendant sur plus de 26000 m2 de terrain, l'attraction sera découpée en deux zones distinctes, la Forêt Pokémon où nous pourrons apercevoir des Pokémon dans leur habitat naturel, ainsi qu'une ville reprenant tous les codes de la licence. L'attraction ouvrira ses portes au public début 2026 , et la billetterie sera ouverte à partir de la fin de l'année 2025. On réserve nos billets ?