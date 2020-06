Pokémon : Zara lance en Chine des talons de chaussures Pokéball

D'un côté, on se dit "il fallait y penser", de l'autre, on a juste envie d'hurler "mais pourquoi" ? En même temps, on peut aussi se dire "pourquoi pas" ? Il en faut pour tous les goûts... Et donc pour celles et ceux qui auraient envie d'exprimer leur amour pour les Pokémon jusqu'à la pointe de leurs pieds, l'enseigne Zara a eu la bonne idée de créer des talons spéciaux en forme de Pokéball pour donner un petit côté "geek" à n'importe quelles paires d'escarpins à talons hauts ! Evidemment, avec de tels talons il faudra faire attention ou l'on met les pieds car ce n'est pas tout à fait des Pokémon que l'on risque d'attraper en marchant dans les rues...

Repéré par le compte Twitter Pokexperto, ces talons Pokéball seront vendus par Zara en chine. En attendant d'autres détails, retrouvez les premières images de ces talons Pokéball.