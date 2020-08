Pokémon : visitez virtuellement l'exposition du Parco Museum de Tokyo : Relics of Kanto Through Time

C'est une exposition au parti pris très intéressant organisée par le Parco Museum de Tokyo que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui. Nommée The Real World Pokemon: Relics of Kanto Through Time, que l'on peut traduire par Le Monde Réel des Pokémon : les Vestiges de Kanto à Travers le Temps, cette exposition permet de plonger dans le monde des Pokémon comme si celui-ci existait ou avait existé, dans le pur esprit du travail de l'artiste Daniel Arsham...

Avec la crise du Cornavirus, les déplacements comme les visites étant devenus compliqués le musée a mis en place des visites virtuelles sur leur site accessible via un ordinateur ou un portable ou même en utilisant un casque VR. Pour découvrir l'exposition virtuelle, CLIQUER ICI et pour la statue Pikachu, CLIQUER LA. Plus de détail sur le site du musée.

Source : Parco