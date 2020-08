Pokémon : découvrez la collaboration entre Pikotaro, le créateur de Pen-Pineapple-Apple-Pen, et Pikachu

Certains y verront peut-être un signe que la fin du monde est proche, d'autres, un délire de plus sur une toile qui en déborde déjà de partout... A vous de voir avec ce clip qui célèbre la collaboration de Pikachu et de Pikotaro, le créateur de la célèbre chanson Pen-Pineapple-Apple-Pen, que nous avons déjà vu à l'oeuvre dans une publicité pour Lady Layton. Nommée Piko to Pika la chanson est née du désir "de créer quelque chose de joyeux dont les gens du monde entier pourraient parler". Retrouvez cette vidéo ci-dessous et... parlez-en, si vous voulez.