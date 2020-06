Pokémon Saphir : un poisson tente de terminer le jeu

Peut-être est-ce que vous vous rappelez de Twitch Plays Pokémon, l'événement qui avait commencé début 2014 et qui donnait le contrôle de Pokémon Rouge à un chat Twitch. Il semblerait qu'on ait trouvé un digne successeur. Un joueur japonais a décidé de voir si son poisson était capable de terminer le jeu Pokémon Saphir. Il a donc crée un système avec 9 cases pour les 9 touches du Game Boy Advance, qu'il a relié à une Gamecube qui diffuse le jeu. Après plus de 350h de jeu , le poisson est encore coincé dans la Forêt Clémenti, avec 0 badges à son actif. On souhaite bonne chance à ce joueur en herbe, en espérant qu'il ne finisse pas en nage après sa partie !

Si vous souhaitez admirer les exploits de Mutekimaru le poisson joueur de Pokémon Saphir, rendez-vous sur le live YouTube disponible ci-dessous.

Source : Youtube