Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Plus de 4 millions d'exemplaires écoulés sur Nintendo Switch

Quand Nintendo a officialisé l’arrivée de Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sur l’eShop de la Nintendo Switch au tarif de 19,99 € l’unité, la réaction ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont dénoncé un prix jugé excessif pour des jeux déjà largement rentabilisés au fil des années, certains appelant même au boycott de ces rééditions numériques.

Pourtant, comme souvent, la réalité du marché semble bien différente de l’agitation observée en ligne. Derrière les critiques, il existe également une large partie du public ravie de pouvoir (re)découvrir ces épisodes cultes dans des conditions modernes, que ce soit par nostalgie, par praticité ou simplement pour transmettre cette aventure emblématique à une nouvelle génération de joueurs.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après le dernier rapport trimestriel de Nintendo, pas moins de 4 millions d’unités auraient été écoulées durant les six premières semaines suivant leur lancement sur l’eShop. Un succès commercial qui confirme une nouvelle fois l’attrait intact des anciens épisodes de la licence Pokémon, même plus de vingt ans après leur sortie originale.

Reste désormais à savoir quelles conséquences Nintendo tirera de ces excellents résultats. Certains joueurs craignent en effet que ce type de performances encourage davantage le constructeur japonais à proposer ses classiques rétro à l’achat individuel, plutôt que de les intégrer au catalogue du Nintendo Switch Online, initialement présenté comme un avantage destiné aux abonnés du Nintendo Switch Online. Une stratégie qui pourrait progressivement concerner de plus en plus de titres sur Nintendo Switch comme sur Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo