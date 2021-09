Pokémon version Rouge & version Bleue et New Super Mario Bros. bientôt classés PEGI 18 ?

Si vous jouez aux jeux vidéo, vous connaissez forcément le sigle PEGI qui donne une indication sur leur contenu et les classe selon différentes tranches d'âge de 3 à 18 ans. Ce classement est utile surtout pour les parents qui ne s'y connaissent pas même s'il n'est pas toujours très pertinent (ni même réellement suivi.) Il faut dire qu'il suffit d'un rien, d'un mot malheureux ou d'une simple séquence pour qu'un jeu passe d'un classement PEGI 3 à un classement PEGI 12 voire même à un classement PEGI 18. Et cela ne risque pas de changer puisqu'on apprend que les critères du classement PEGI ont été récemment modifiés et que tous les jeux qui "encouragent ou enseignent le jeu d'argent et de hasard" (comme les machines à sous par exemple) seront désormais instantanément classés PEGI 18.

Et si on comprend l'idée de vouloir protéger les mineurs contre les jeux d'argent, ce n'est pas anodin de classer un jeu en PEGI 18 car cela le coupe forcément d'une partie du public à laquelle il pourrait plaire. Logiquement un jeu PEGI 18 est un titre dans lequel " le degré de violence atteint un niveau où il rejoint une représentation de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de violence contre des personnages sans défense." C'est aussi un jeu qui peut donner la part belle aux drogues ou comportant des scènes de sexe explicite. Pour faire simple, logiquement on imagine mal un jeu Pokémon ou un Super Mario classés PEGI 18... Pourtant avec ces nouveaux critères, cela pourrait bien arriver.

Ainsi, Nintendo Life prend l'exemple de Pokémon version Rouge / Version Bleue, deux titres classés PEGI 3 lors de leur sortie initiale en 1999 sur Game Boy; s'ils devaient ressortir aujourd'hui, ils seraient classés PEGI 18. En effet, les deux jeux permettent de jouer de l'argent au Casino Rocket et rien que pour cette séquence, Pokémon deviendrait un jeu PEGI 18 ! Il faut noter d'ailleurs que lors de leur réédition sur l'eShop de la 3DS en 2018, les jeux ont déjà changé de classification (déjà à cause de la séquence du casino) et sont sortis classés PEGI 12. Et ce ne sont pas les seuls jeux dans ce cas. La même chose est arrivé au jeu de la NDS, New Super Mario Bros. qui lors de sa réédition sur Wii U s'est retrouvé classé PEGI 12 (au lieu de PEGI 3) simplement à cause des mini jeux permettant de jouer au casino. Ainsi si New Super Mario Bros. ressortait aujourd'hui, il serait classé, lui aussi PEGI 18. Une vraie aberration et un côté très hypocrite surtout quant on voit le succès des jeux "gratuits" remplis de micro transactions payantes. Evidemment, on peut penser que les éditeurs vont prendre en compte ces nouveaux critères et adaptés les contenus en conséquences. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife