Gardevoir aura le droit à sa peluche grandeur nature au Japon

Pokémon chouchou de bon nombre de joueurs et issu de la 3ème génération, Gardevoir va avoir le droit à une nouvelle peluche. Cette exclusivité réservée aux The Pokémon Center japonais va surtout vous surprendre par sa taille de 160cm, soit la taille réelle du Pokémon selon le Pokédex. Exclusivité japonaise pour le moment ?), la peluche sera disponible à partir du 6 février 2025 au prix piquant de 49 500 yens (308€ environs). Ne reste plus qu'à voir si les ventes suivrons auprès des fans de Pokémon de tous âges...