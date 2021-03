Pokémon Mini : Nintendo compte-t-il ressortir la mini console pour le 25eme anniversaire des Pokémon ?

La petite console Pokémon Mini va-t-elle ressortir cette année alors que la franchise Pokémon fête ses 25 ans ? C'est une hypothèse formulée par le site Nintendo Life après qu'un de ses lecteurs ait remarqué que le site Nintendo officiel référençait toujours la petite console et quelques jeux. Pour Nintendo Life, Nintendo pourrait vouloir soit ressortir la console à la façon du Game & Watch Super Mario soit en faire une application mobile et/ou Nintendo Switch sachant que la mini console Pokémon apparait sur le le site de Nintendo dans la catégorie "à l'origine sur" comme si les jeux de la console étaient désormais disponibles sur une autre console ou plateforme.

Et si l'hypothèse parait farfelue, elle a au moins le mérite de nous remettre en mémoire cette petite console oubliée sortie au début des années 2000 qui surfait sur la vague des Tamagotchi et incluait différents petits jeux vendus sur des (mini) cartouches ! Un mini Tetris ou encore un mini flipper, les jeux étaient très limités mais amusants. Le Pokémon Mini avait en outre une fonction horloge et des options vibration et infra-rouge ! Finalement, le Pokémon Mini ne rencontrera pas le succès espéré (probablement éclipsé par la sortie de la Game Boy Advance) et seulement dix jeux seront commercialisés (dont 5 en Europe.) Notez que quelques années plus tard, le Pokémon Mini reviendra sous forme émulée dans Pokémon Channel, un jeu GameCube qui permettra de rejouer à trois jeux Pokémon Mini.

Alors le Pokémon Mini reviendra-t-il tel quel ou dans une version modifiée voire via une application dédiée ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife