Pokémon, les voyages ultimes - La 25ème saison de l'animé Pokémon s'offre une bande-annonce en Français

Il y a des séries qui nous suivent depuis des années, et Pokémon est une des plus riche à ce jour. Alors que l'animé en est à sa 25ème saison au Pays du Soleil Levant, nous venons de découvrir un premier trailer en français de cette dernière, qui sera donc prénommée Pokémon, les voyages ultimes dans nos contrées. Si nous n'avons pas encore de date de diffusion précise, nous savons que les premiers épisodes de cette saison démarreront entre le début du printemps et la fin de l'année 2022 dans différents pays. En attendant d'avoir davantage d'informations, nous vous laissons découvrir la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis de La série : Pokémon, les voyages ultimes Les enjeux pour Sacha, Goh et Chloé sont plus élevés que jamais tandis qu’ils progressent vers leurs buts. Alors que le tournoi du Couronnement Mondial commence, Sacha, Pikachu et leurs amis Pokémon s’entraînent activement. Pendant ce temps, Goh entreprend plusieurs missions spéciales difficiles pour rejoindre le Projet Mew. Chloé et Évoli découvrent les différentes Évolutions possibles pour Évoli, mais sauront-elles prendre une décision quant à son avenir ? Attendez-vous à de l’action en continu, des visages familiers de précédents voyages et de nouvelles découvertes Pokémon. Les fans du monde entier peuvent suivre sur leurs médias locaux les informations concernant la disponibilité de la série dans les semaines et les mois à venir, ou s’abonner à la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour découvrir les futures bandes-annonces.