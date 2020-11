Pokémon Illumination : les Pokémon électrisent la nuit à Kanagawa, au Japon

Depuis hier, et jusqu'au 4 avril 2021 , les japonais peuvent se rendre à Kanagawa pour découvrir dans le parc de Sagami Lake Resort, une forêt magique peuplée de Pokémon géants gonflables et surtout décorée par des centaines de guirlandes lumineuses. Un spectacle féerique à découvrir, évidemment, plutôt la nuit qui a fait la réputation du parc et dont le point d'orgue devrait être l'apparition d'un Pikachu Gigamax à la queue lumineuse. Pour voir à quoi cela ressemble, le site 4Gamer a publié de nombreuses images de l'évènement et nous vous invitons à les découvrir sur cette page.

Source : 4gamer