Pokémon GO - Fêtez les 10 ans du jeu à Bordeaux le 11 juillet

Si vous êtes un fan inconditionnel de Pokémon Go et que vous habitez à proximité de la capitale de la chocolatine comme votre serviteur, Le samedi 11 juillet, la Place de la Victoire à Bordeaux accueillera la Célébration de la communauté Pokémon GO organisée à l'occasion du 10e anniversaire du jeu et du Pokémon GO Fest 2026 : Mondial. Une journée gratuite et ouverte à tous pour se retrouver, explorer la ville et célébrer ensemble une décennie d'aventures.

Tout au long de la journée, les participants pourront unir leurs forces pour affronter Méga-Mewtwo X et Méga-Mewtwo Y lors de Combats de Raid organisés par les Ambassadeur·rice·s de la communauté. Des trains de raids guideront également les Dresseurs à travers plusieurs lieux emblématiques de Bordeaux.

Les visiteurs auront également l'occasion de participer à la Chasse au trésor de l'Alliance des Dresseurs, une aventure en équipe mêlant exploration, énigmes et récompenses. Des espaces photo, une étude ponctuelle exclusive, des cadeaux, ainsi que des PokéStops et Arènes supplémentaires viendront compléter cette journée festive.

À quoi s’attendre sur place à Bordeaux ?

L’événement proposera des animations Pokémon GO éphémères sur place, incluant :

Un événement officiel Pokémon GO, amusant et interactif.

Des espaces conçus pour prendre des photos et immortaliser des instants mémorables.

Des activités amusantes à vivre avec la communauté locale et ses Ambassadeur·rice·s.

Des cadeaux et des prix, dont un pin’s Festival Pokémon GO 2026 (dans la limite des stocks disponibles).

L’occasion de rencontrer et de combattre aux côtés des Dresseur·euse·s locaux·ales et de passage, ainsi que des Ambassadeur·rice·s de la communauté.

Une étude ponctuelle disponible au check-in, offrant des récompenses telles qu’une rencontre avec un Pokémon et divers objets.

Une zone de jeu améliorée avec des PokéStops et des Arènes supplémentaires.

Les inscriptions et enregistrements pour l'événement de Bordeaux sont dès à présent ouverts. Tous les détails sur les Célébrations de la communauté et les autres villes du monde qui accueilleront des événements physiques sont disponibles sur le blog Pokémon GO, ici .

Détails de l’événement

Date : samedi 11 juillet 2026 (1er jour du GO Fest : Mondial)

Heure : de 10h00 à 18h00