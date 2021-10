Pokémon Go - La société Brook dévoile 2 nouveaux modèles de bracelet de Capture Automatique : Reviver Plus et Reviver Dia Plus

Si vous jouez à Pokémon Go mais que vous n'êtes pas du genre à sortir votre téléphone de votre poche toutes les deux minutes, peut-être avez-vous déjà entendu parlé de la société Brook et de ses bracelets de capture automatique ? Directement appairé à votre téléphone et votre jeu, les bracelets vous permettent de capturer automatiquement les Pokémon que vous rencontrez sans avoir à interagir avec votre smartphone.

Disponible depuis 2017, le bracelet Reviver vient de subir à son tour une évolution avec la sortie de deux nouveaux modèles, le Reviver Plus et le Reviver Dia+. Disponible aux prix de 60 et 67$ chez un grand nombre de revendeurs à travers le monde, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation des accessoires ci-dessous, ainsi que leurs nouveautés.