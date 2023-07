Pokémon GO accueille les Epreuves PokéStops

Initialement prévus pour nous permettre de loot quelques Poké Ball et autres objets, les PokéStops évoluent eux-aussi dans Pokémon Go. Pour en apprendre davantage sur ce nouveau concept, nous vous laissons découvrir le descriptif officiel ci-dessous accompagné d'un court trailer.

Ce nouveau mode de compétition est accessible via certains PokéStops et permet de faire s'affronter des Pokémon lors d'Epreuves. Les premières Epreuves auront lieu lors des célébrations du 7ème anniversaire de Pokémon GO avec Carapuce pour savoir quel Pokémon est le plus grand. A la fin de l'Epreuve, toutes les dresseuses et tous les dresseurs recevront des récompenses en fonction du classement de leur Pokémon. Celui ou celle qui remporte la première place gagne même une médaille !