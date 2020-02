Le Pokémon Global Link est officiellement arrêté

Une page se tourne. Les combats "gratuits" en ligne dans Pokémon, c'est quasiment de l'histoire ancienne... Depuis ce matin, le Pokémon Global Link (PGL) qui permettait des combats en mode Rang et des Compétitions Internet avec les jeux Pokémon Ultra-Soleil, Pokémon Ultra-Lune, Pokémon Soleil ou Pokémon Lune est fermé tout comme son site web. Cependant, il reste possible d'utiliser toutes les fonctionnalités en ligne n'utilisant pas le PGL et notamment les combats libres (voir tous les détails ci-dessous).

Nom du service Statut Après la fermeture du PGL Site PGL (https://3ds.pokemon-gl.com/) × Non disponible. Connexion au PGL / Enregistrement d'un nouvel utilisateur × Non disponibles. Logiciel d'association de jeu × Non disponible. Synchro-Jeu × Non disponible. Attribution d'un ID de Synchro-Jeu × Non disponible. Combats Libres 〇 Cette fonctionnalité n'utilise pas le PGL, elle reste donc utilisable à ce jour. Combats en mode Rang × Non disponibles. Compétitions Internet × Les Compétitions Internet gérées par le PGL ont déjà été arrêtées. Tournois Amicaux – Compétitions Live △ Les QR Codes ne sont plus attribués. Vous pouvez cependant utiliser l'un de vos codes précédents. Tournois Amicaux – Compétitions Internet × Non disponibles. Distribution de règles △ Les informations lues sur le site web du PGL ne seront plus accessibles après la fermeture du service, mais comme cette fonctionnalité n'utilise pas le PGL, elle reste utilisable. Combat par communication – wifi local 〇 Encore disponible. Échange par communication – GTS △ Les informations lues sur le site web du PGL ne seront plus accessibles après la fermeture du service, mais comme cette fonctionnalité n'utilise pas le PGL, elle reste utilisable. Échange par communication – Échange miracle 〇 Cette fonctionnalité n'utilise pas le PGL, elle reste donc utilisable à ce jour. Échange par communication – Infrarouge 〇 Encore disponible. Équipes d'emprunt QR △ Les QR Codes ne sont plus attribués. Vous pouvez cependant utiliser l'un de vos codes précédents. Vidéos de Combat 〇 Cette fonctionnalité n'utilise pas le PGL, elle reste donc disponible à ce jour.