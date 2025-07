Pokémon Friends disponible sur Nintendo Switch et Smartphones

La licence Pokémon vient de dévoiler un nouveau titre dénommé Pokémon Friends à l'occasion du Pokémon Presents. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et Smartphones, le titre vous propose de résoudre plus de 1200 puzzles pour remporter des pelotes, et collectionner au passage des peluches Pokémon. Si le titre est proposé gratuitement sur smartphone avec des micro-transaction, la version Nintendo Switch quant à elle est proposée au tarif de 9,99€ sur l'eShop. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Explorez Thinkville, un lieu où les casse-têtes se font sans prise de tête, grâce à Pokémon Friends, disponible maintenant sur Nintendo Switch et appareils iOS et Android. Remuez-vous les méninges en résolvant plus de 1 200 puzzles afin de remporter des pelotes. Et si résoudre des énigmes ne vous suffisait pas, sachez que vous pourrez collectionner des peluches Pokémon en jeu ! Insérez les pelotes que vous remportez dans le Peluchotron pour créer vos propres peluches ! Vous pourrez ensuite personnaliser vos Peluchambres avec, ou les offrir aux habitants et habitantes de Thinkville pour leur venir en aide. Prolonger vos aventures ludiques avec le contenu téléchargeable de Pokémon Friends ! Le Lot de base est inclus dans la version payante Nintendo Switch du jeu. Démêlez vos neurones et préparez-vous à repousser les limites de votre cerveau avec ces casse-têtes Pokémon amusants afin de confectionner la plus adorable des collections de peluches Pokémon !