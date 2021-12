Pokémon Évolutions - L'épisode 5 "Le Rival" est disponible

La websérie Pokémon Évolutions entame sa deuxième et dernière partie. Pour cette occasion, The Pokémon Company nous propose de retrouver dès à présent le 5ème épisode sobrement intitulé "Le Rival". Mettant en scène le petit blondinet hyper actif René, nous servant d'ami et de rival dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle, nous allons pouvoir découvrir son parcours initiatique sous un nouveau jour.

Vous trouverez le planning des sorties ci-dessous :