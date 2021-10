Pokémon Evolutions - Les épisodes 1, 2 et 3 sont disponibles sur Youtube

Mieux vaut tard que jamais comme le dit si bien l'adage. Débutée le 10 septembre 2021 , la nouvelle web-série Pokémon Evolutions dévoilait cette semaine son troisième épisode intitulée "Le Visionnaire". Après les incertitudes du Maître Tarak, et la rencontre entre Lunala et Necrozma, c'est au tour de Lysandre d'avoir le droit à son épisode dédié. Prenant place après le dernier combat entre le protagoniste et le chef de la team Flare, nous assistons à l'ultime tir de l'Arme Suprême et à la disparition de Lysandre.

Afin de rattraper notre retard concernant l'actualité de la série, nous vous laissons visionner les 3 premiers épisodes ci-dessous en français.