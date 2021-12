La web-série Pokémon Évolutions continue son bonhomme de chemin avec la parution de son 7ème épisode. Dénommé Le spectacle, ce dernier met en avant la légende de la ville de Rosalia, et la tragique disparition de la Tour de Cuivre. Histoire comptée dans Pokémon Or et Argent par les dresseuses en Kimono, elle prend ici la forme d'un spectacle haut en couleurs que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Cette série de huit épisodes entraînera les fans dans un voyage à travers toutes les régions du monde Pokémon explorées dans la franchise des populaires jeux vidéo majeurs lancée il y a 25 ans. Tout au long de l’année 2021, The Pokémon Company International a invité les fans à un voyage rétrospectif de ces régions et des Pokémon qui y ont été découverts. Comme la rétrospective, la série débutera dans la région de Galar, plus récemment explorée dans les jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, et s’achèvera dans la région de Kanto parcourue par les joueurs dans les premiers jeux vidéo de la franchise, Pokémon Rouge et Pokémon Verte en 1996. Chaque épisode sera dédié à l’histoire d’une région différente dans un ordre chronologique inversé de celui des premières régions explorées dans les jeux : Galar, Alola, Kalos, Unys, Sinnoh, Hoenn, Johto et Kanto. Des contes familiers de la tradition Pokémon seront racontés avec un nouvel angle à chaque épisode.